Hello !



J'ai obtenu un code Gears 5 Ultimate + la collection Gears of War avec la One X Gears 5. Cependant j'ai déjà tous ces jeux donc je souhaite vendre les codes.

Je fais le tout pour 30 euros, paiement via paypal ou en main propre si jamais vous êtes du côté d'Orléans.



Merci !