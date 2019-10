Le manga Parasite d'HitoshiIwaaki ressort en «édition originale» chez Glénat. Nouvelle édition en 8 tomes, au format seinen (18x13cm), sortie 19 Février 2020, au prix de 10,75 €. Au programme, des pages couleurs et aussi potentiellement quelques corrections dans la traduction pour les premières pages.Mais c'est pas tout ! L’anthologie sur Parasite sera également disponible à la même date, le 19 Février 2020, toujours chez Glenat. Le prix sera de 10,75€.Plusieurs artistes ont rendu un hommage au manga, comme par exemple Moto Hagio, Ryoji Minagawa, Akira Hiramoto (PrisonSchool), ou encore Hiro Mashima (FairyTail).

Like

Who likes this ?

posted the 10/19/2019 at 05:34 PM by zekura