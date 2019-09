salut a tous , un ptit article juste pour rappeller a ceux qui n'y joue plus trop que destiny 2 s'en va de battlenet pour aller sur steam.

Et que s'y vous ne transferez pas votre compte vers steam d'ici le 30 setpembre, vous predrez TOUT, compte jeu ,achat , dlc.

voila , l"operation se fait sur le site de bungie, et en quelque minutes si vous vous rappellez des mdp (!)



je tiens a rappeller que destiny 2 passera free 2 play pour le jeux de base et ses 2 premieres extensions , ce qui risque de ramener pas mal de monde,

de plus , l'extension renegats inclu maintenant le passe annuel de l'année derniere, et la prochaine extension sort le 1 octobre, avec la lune de retour en terrain de jeu.