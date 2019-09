Voilà mon classement perso (je m'arrete aux 5 dernières, je ne connais pas très bien celles d'avant).



Note : je ne prends en compte que les jeux jeux console de SALON. De toute façon, à part les Half-Life, je ne mettrais pas beaucoup de jeux PC ou portables dans mon top.



SNES/Megadrive

10. Super Mario Kart

9. Street of Rage 2

8. Street Fighter 2

7. Sonic the hedgehog 2

6. Super Mario World

5. Super Castlevania 4

4. Super Metroid

3. Final Fantasy 6

2. Chrono Trigger

1. Zelda : A link to the past



Je trouve qu'il y a plus de bons jeux sur Megadrive. Cependant quand je fais le bilan, il n'y a (quasi) que des jeux SNES dans ce top 10. La qualité sur SNES et la quantité sur megadrive?





PS/N64/Saturn

10. Gran Turismo

9. Tekken 3

8. Tony Hawk's Pro Skating

7. Tomb Raider 2

6. Final Fantasy 7

5. GoldenEye 007

4. Resident Evil

3. Metal Gear Solid

2. Zelda : Ocarina of Time

1. Super Mario 64



Pas facile de départager les 3 premiers, tant ils n'ont rien à voir. J'ai finalement primé Mario 64, qui est pour moi le jeu qui a le plus innové de tous les temps.





PS2/Gamecube/XBox/Dreamcast

10. Shenmue 2

9. GTA3

8. Halo

7. Metroid Prime

6. Resident Evil 4

5. Metal Gear Solid 3

4. God of War 2

3. Shadow of the Colossus

2. Zelda : Wind Waker

1. Okami



Ici, j'ai primé un Zelda-killer. Ca m'étonne à quel point je place systématiquement ces jeux en tête. Alors que Zelda est loin d'etre ma série favorite. Je lui préfère par exemple MGS ou FF. Peut-être parce que la série Zelda manque d'identité?





PS360/Wii

10. Red Dead Redemption

9. Mass Effect 2

8. Skyrim

7. Gears of War 3

6. Uncharted 2

5. Assassin's Creed 2

4. Super Mario Galaxy

3. Portal 2

2. Bioshock

1. The Last of Us



Ce choix là (TLOU) est plutot évident, tant il y a un consensus auprès de la majorité des joueurs. Ca prime aussi un jeu narratif, ce type de jeu qui rafle désormais la plupart des titres de GOTY.





PS4/Switch

10. Rocket League

9. Life is Strange

8. Red Dead Remption 2

7. Metal Gear Solid 5

6. Horizon

5. Bloodborne

4. Uncharted 4

3. The Witcher 3

2. God of War

1. Zelda : Breath of the wild



Pour cette dernière génération, j'espère que les derniers bons jeux tiendront leurs promesses (notamment Death Stranding, Last of us 2, Cyberpunk, FF7 Remake). Parce que pour l'instant, je trouve ce dernier classement un peu faiblard.