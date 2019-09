Le Dispositif de Représailles Magiques (DRM) fait partie de ces mécanismes de défense, qui se caractérisent par leur grande durabilité, leur efficacité remarquable et leur résistance à l'effraction. Afin de reconnaître l'individu chargé de l'administrer, il utilise un portail installé à l'entrée de la zone à défendre. Ce portail fait passer un flux d'énergie magique à travers le corps de la personne qui pénètre et peut, en un clin d'œil, déterminer si la signature physique de cette personne (structure oculaire comprise) correspond à celle de l'administrateur autorisé. Par conséquent, les seuls individus non autorisés ayant une chance de pouvoir entrer sont les sosies.

Ainsi, le DRM constitue une mesure de sécurité extrêmement efficace et quasiment invulnérable, mais vous avez de la chance, car vous tenez entre vos mains la clef permettant de le contourner, à savoir le Grimoire omni-déverrouilleur de Gottfried (GOG). Dans les pages suivantes, vous trouverez d'innombrables méthodes pour désactiver le DRM ou, mieux encore, le contourner (…)