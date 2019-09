Bonjour tout le monde ! J'ai depuis quelques jours d'assez gros problèmes sur Assassin's Creed Odyssey sur Ps4 et uniquement sur ce jeu et c'est ça qui m'inquiète... Je vais essayer de vous exposer au mieux mes soucis ;Depuis 4 ou 5 jours, lors de sessions de jeux, j'ai mes commandes qui se mettent à faire n'importe quoi, le personnage part à gauche quand je vais à droite, ou ne réponds pas non plus à d'autres moments... j'essaie d'avancer ou frapper mais rien...Il arrive également que la manette s'éteigne sans aucune raison...Je possède deux manettes, et je les ais essayés toutes les deux mais le problème persiste. Jusque là je me dis c'est sûrement un problème de Bluetooth lié à la console ou quelque chose du genre, même si je ne m'y connais pas très bien.Mais j'ai pu constater qu'après des sessions de jeux de mon fils sur "Spyro" il n'y avait aucun soucis... Je me suis mis donc à tester d'autres titres, et en fait ça fonctionne très bien, la manette ne s'éteint pas et il n'y a aucun soucis de gameplay, les commandes répondent parfaitement !Je me retrouve donc face à un mur, et je sollicite l'aide de Gamekyo pour essayer de trouver une solution à mon problème ! Je ne sais pas si l'un d'entre-vous à déjà vécu ça et pourra venir à ma rescousse, merci d'avance pour vos retours