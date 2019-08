Bonjour, ayant une connexion adsl à la ramasse (3 mégas instable impossible de jouer sans lags) j'ai opté pour un modem huawei avec un forfait 4g free illimité. Ça fonctionne plutôt bien entre 15 et 40 mégas dans les meilleures conditions sauf que le soucis est la redirection des ports le nat se ballade entre modéré et ouvert du coup parfois impossible de rejoindre le groupe d'amis ou rejoindre des parties de jeux. Je pense avoir ouvert les ports plus l upnp mais pas moyen d'attribuer une ip fixe du coup le nat fait le yoyo. Avez vous une soluce? Merci Ps: La redirection fonctionne mieux lorsque je met ma puce orange dans mon Huawei que la free illimiée...

