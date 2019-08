, le nouveau service Google permettrait sur le papier de jouer à des jeux en streaming depuis un serveur et bénéficier ainsi de la « puissance du cloud » comme dirait l’autre. Plus besoin de configuration d’élite pour profiter de jeux en qualité extrême depuis n’importe quel ordinateur, smartphone, tablette ou ordinateur supporté. Ça ce sont les promesses qu’on connaît depuis la conférence E3 et le Stadia Connect. Mais qu’en est il en pratique ? Quelles sont les offres ? Comment les jeux tournent-ils ? Pourrais-je jouer correctement depuis le fin fond du Périgord ? BennJ répond à vos questions après avoir essayé la bête. Sortie prévue en Novembre dans 14 pays dont la France !

posted the 08/28/2019 at 08:38 AM by bennj