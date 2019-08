Une autre nouvelle mise à jour du firmware pour 3DS est maintenant disponible. Nintendo vient de commencer la distribution de la version 11.11.0-43.Nintendo n’a pas encore publié les notes de mise à jour, mais nous n’attendons aucun ajout ni changement majeur. En fait, les choses sont restées les mêmes depuis 2015. Les mises à jour précédentes depuis impliquaient «des améliorations de la stabilité globale du système et d’autres ajustements mineurs».En un mot, la 3DS devient maintenant voire plus stable....Source: https://www.jeuxcrack.com/2019/08/27/3ds-v11-11-0-43-disponible-voila-les-details-de-maj-et-conseils-pour-les-utilisateurs-homebrew/Pourquoi une seule mise à jour annoncée pour les consoles 3DS Europe ?!elles seront plus stable que les 3DS Japan et USA...