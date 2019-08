The touryst est le fruit du dernier Shin’en développeur de qualité et que l on espère un F'zero dans un avenir proche, ont déjà sortie sur Nintendo Fast RMX ou Art of Balance. Le studio reviens cette fois-ci sur switch avec leur dernier bébé, présenter comme un jeu d'aventure, un melange de zelda like et de metroid ou il faudra explorer plusieurs îles et plusieurs donjon .



Le jeu sort en Novembre 2019 sur l eshop.

une exclusivité solo