Je n’ai pas lu l’info ici donc je me permet de le faire . La suite de Syberia 3 a été annoncé . Ça se nomme Syberia the world before. Pas de plate forme annoncée ni de date. Perso j’ai adoré les 2 premiers que j’ai fais sur Switch. Là je suis en cours du 3ème qui s’annonce moins bon mais j’irais au bout quand même.

posted the 08/20/2019 at 11:50 AM by wazaaabi