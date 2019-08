Bonjour je voulais savoir si les problèmes de marquage sont pris en compte dans la garantie constructeur ?

Je sais que c est aléatoire mais lorsque vous êtes touché par ce problème est ce que le constructeur vous change la dalle ?

J hésite entre un led de qualité ou un oled pour une dimension de 65 pouces. Mon utilisation c est netflix mkv tnt pas de jeux video et tout ca dans un salon très éclairé en journée.

Merci d avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre