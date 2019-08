Phiên bản Adobe Photoshop CS3 được phát hành vào tháng 4 năm 2017 với nhiều sự cải thiện vê tính năng so với phiên bản photoshop CS2 trước đó cũng như giới thiệu nhiều tính năng mới.

Like

Who likes this ?

posted the 08/06/2019 at 04:44 PM by chiasetructuyen2