Bonjour à tous et toutes!



Voila, à mon retour de vacance d'hier, j'ai eu l’agréable surprise de récupérer ma PS4 avec un superbe HDD corrompu comme jamais... Génial !!



Aprés de multiples essaies "alternatifs" pour ne pas reduire mes sauvegardes en miette, je me suis rendu a l'évidence que seul la réinitialisation permettrait qu'elle ne se rallume. Et ce fut le cas !



Néanmoins, je n'ai évidemment plus rien, mais seul la perte de ma Sauvegarde de Judgment m'ennuie au plus haut point...



Bref, tout ça pour dire, un Partage de Sauvegarde est-il possible ? un envoi par mail toussa...? Je viens aujourd'hui mendier une Save au Chapitre 7 car je ne me revois pas tout refaire, je n'ai plus cette patience là.



Merci à tous ( au cas où )