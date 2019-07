Bonjour,a annoncé son lancement jeudi 11 juillet d'une nouvelle poupée, commercialisée au(avec certificat d'authenticité)Il s'agit de célébrer lede la sortie duC'est unBowie a endossé à partir de 1971 le personnage de Ziggy Stardust, une star du futur venue de l'espace. L'idée était développée sur le concept-album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars sorti en 1972. Un album capital qui contient notamment les classiques Starman, Ziggy Stardust, Suffragette City, Moonage Daydream, Five Years et Rock and Roll Suicide. Le caméléon David Bowie avait ensuite sabordé abruptement son personnage avant de renaître en Aladdin Sane.