L’édition de juillet du #ForzaMonthly nous en apprend davantage sur ce qui se trame chez Turn10 concernant la suite de la série Forza Motorsport. Nous arrivons définitivement à la fin du parcours du jeu sorti en 2017 avec la préparation du prochain jeu.C’est dit, la dernière mise à jour majeure de Forza Motorsport 7 arrivera le mois prochain, en août. Après ça, l’équipe va pleinement se concentrer sur l’arrivée du prochain épisode que l’on appelle pour le moment Forza Motorsport 8.Ainsi, le développeur explique que la création de voiture, de circuits et le gameplay sont évidemment des éléments qui prennent beaucoup de temps. Voilà pourquoi après le mois d’août, l’équipe se concentrera sur le prochain Forza, que l’on imagine arriver quelque part autour de la sortie de la Xbox Scarlett.Chris Esaki confirme que les Forza Race Regulations (FRR) seront bien présentes dans le prochain Forza également. Ce système vise à infliger des pénalités lors de contacts entre véhicules, ce qui est particulièrement désagréable lors des parties en ligne. La mise à jour de juillet de Forza Motorstport 7 n’est qu’une première étape et Turn10 compte faire appel au machine learning pour ce sujet avec le prochain jeu.Autre confirmation, Turn10 va se pencher sur le drift pour qu’il soit "corrigé avec le prochain Forza. Il existe aujourd’hui une équipe chez Turn10 qui est pleinement consacrée aux fondamentaux de la course automobile. Ils s’occupent entre autre de l’I.A. et de la physique, et un tout nouveau modèle pour la gestion des pneus est déjà prêt. « Nous avons également de beaucoup de nouvelles choses qui concerne la physique, et beaucoup de changements qui arrivent concernant les suspensions ». Voilà qui devrait faire plaisir aux aficionados de la physique, avec des corrections sur les transferts de masse et de nouveaux impacts de la météo sur le comportement des pneus. Bref, Turn10 continue petit à petit d’améliorer l’essence du jeu, et on a hâte de voir ce qu’ils préparent pour la suite !Pour y jouer encore aujourd’hui Forza Motorsport 7 a bien évolué aussi. Gestion suspension, son de moteur, système de pénalités, caméra drift gestion des collisions et j'en passe, j'ai vraiment hâte d'en voir plus mais bon E3 2020 hein[video]https://www.youtube.com/watch?v=3dK-p53pgD4[/video]