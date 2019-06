Et voila Ed boon a relancer la machine a teasing avec un de ses twits.Donc un début de vision sur se que sera Nightwolf.Avec le tournoi CEO qui se déroule se weekend, un trailer en fin de top 8 se dimanche serais une bonne idée.Mais avec les troll de Ed Boon... je me méfie.

Like

Who likes this ?

posted the 06/29/2019 at 04:40 PM by tizoc