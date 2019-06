Et s'il était venu le temps d'enfin dévoiler un nouveau jeu Saints Row ? C'est l'idée qui court après ce qui semble être du teasing de la part des développeurs et de l'éditeur Deep Silver sur Twitter. Les premiers ont posté un message annonçant l'arrivée du week-end, accompagné d'un GIF dans lequel est écrit « Praise Genki », « Loué soit Genki » en somme, une référence au personnage à tête de chat de la franchise. Les seconds ont retweeté avec un texte qui dit qu'il est venu « le temps du fun du week-end de l'E3 ».



Réponse bientôt, en espérant un retour de Saints row bien débile comme le 3 et 4 qui sont excellents.