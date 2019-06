Salut, bonsoir,J'ai recu ce matin la résine de majin vegeta de chez shadow studio et elle est juste ENORME !Elle est tres joli rien a dire, parcontre 15kg le machin, meme si j'ai vu quelques avis qui me rassurent , j'ai quand meme un peu peur pour ma vitrine!J'ai aussi eu cette resine de vegeta ssj3 de je sais pas trop qui... Sur le net j'en vois marqué comme venant de mrc x legend d'autres mrc x sky ou encore BL .Tout ce que je sais c'est que sur ma boite j'ai l'indication djfungshin dessus.Tres bien foutue et trouvable a pas tres cher sur le net.Ensuite niveau figurine, la grandista de vegeta manga dimension.La vegeta ssj4 dokkan battle de banpresto.Vala, apres j'ai eu quelques wcf mais je me souviens plus les quelles sont les news du coup la flemme.Je n'ai officiellement plus de place dans mes vitrines!