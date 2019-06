Pour les purs fans de BTA, la sortie d'un nouveau DMC est toujours un événement. Et ce DMC V déchaîne les passions des joueurs skillés du monde entier. Aujourd'hui c'est la communauté chinoise qui nous sort une magnifique vidéo de combos en plus d'être édité de très belle manière. Du coup ba... enjoy !

posted the 06/03/2019 at 11:23 AM by akiru