C'est pas le fight le plus dur mais c'est celui qui demande le plus de rigueur.J'avais vraiment envie de le passer avant le reset de demain, c'est chose faite.Ce raid est franchement bon, dans sa version actuelle du niveau de difficulté, il va faire prendre conscience a beaucoup de nouveaux joueurs que le score d'equipement ne vaut pas grand chose si la Build ne suit pas.On retentera sa chance la semaine pro pour essayer de le finir

posted the 05/22/2019 at 10:32 PM by infel2no