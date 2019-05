Bonjour à vous tous les Membres de Gamekyo ! J'ai une question à vous poser qui m'intrigue, j'ai acheté la version physique du jeux Mortal Kombat 11 sur Nintendo Switch. En effet, je n'ai pas pris le jeu pour ces qualités graphiques mais pour pouvoir jouer en nomade partout ! Mais quand j'ai joué aux jeux, j'ai trouvé que certains décors d'arrière-plan étaient vraiment sombres à un point de ne les voir quasiment pas dans toutes les arènes, mais dans certaine, donc je voulais savoir si c'était normal ou pas et si certain d'entre vous l'on tester est-ce que ça vous fait pareil ou est-ce un défaut du jeu. Je ne pense pas que c'est ma switch j'ai pas ce problème avec d'autres jeux, je pourrais vous faire part d'une capture écran si vous souhaitez voir. Merci pour vos réponses

posted the 05/19/2019 at 02:41 PM by thomasgamer