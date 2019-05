Mon Bordel Perso

Bonjour à tous ! Aprés 6 ans de bon et loyaux services, mon Galaxy S4 m'a laché (il s'allume plus du tout, j'ai même utiliser une autre batterie et c'est la carte mere qui est morte)



Je veux donc prendre un nouveau, mais avec un budget max de 200 euros. J'ai fais mes recherches et je suis tombé sur le Motorola One. Il a l'air correct et le coté "Android One" m'attire vraiment (je suis pas fan des surcouches, surtout Xiomi)



Je voulais savoir si des gens sur le site on se smartphone ou pas, et si avoir certain retour. Sinon vous me conseillez autre chose ?