Le 23 mai sur Netflix.Trailer:Sypnosis:Cette saison anthologique suivra un tueur déguisé en druide cherchant à se venger des témoins d'un meurtre.Pour ma part je me suis remis à la saison 2, j'en suis presque à la fin et c'est cool la première était bien aussi.

Who likes this ?

posted the 05/15/2019 at 04:48 PM by inferusredrum