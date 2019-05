Tests

World War Z

sauf Tokyo qui n'en propose que 2 à l'heure actuelle, un 3ème chapitre arrive ce mois-ci

d'autres armes sont prévues pour le mois prochain

Un nouveau zombie spécial est attendue pour la maj de ce mois ci

Celui-ci arrive au mois de juin normalement

bientôt 12

LE JEU :Après le roman, le film... voici enfin venu le jeu World War Z.Le pitch étant qu'une pandémie s'est répandue sur terre infectant la major partie de la population mondiale en zombie. Les survivants étant obligés de fuir et combattre des hordes de zombies déchainées.Si l'histoire de World War Z s'inspire du roman et du film du même nom, son gameplay lui, s'inspire d'un autre jeu de zombie : Left 4 DeadLe jeu est un TPS où le joueur incarne un personnage dans un groupe de 4 joueurs (en ligne ou solo) dans lequel les hordes de zombies ont des zones de respawn aléatoires pour que chaque partie soit différente de la précédente.Le jeu est dépourvu de scénario et ne propose qu'un objectif par chapitre... survivre.Pour cela, il faudra coopérer, jouer en équipe afin de profiter au mieux des avantages de chaque classe présente.Le jeu étant orienté multijoueur, l'entraide est obligatoire pour survivre. Il n'est pas rare de perdre une partie car un membre de l'équipe ne joue pas son rôle et pousse le reste des autres joueurs à prendre des risques.GAMEPLAY :Dans WWZ, vous commencez par choisir votre épisode de départ entre 4 possibilités : New York, Jérusalem, Moscou et Tokyo.Chaque épisode est divisé en 3 chapitres () ainsi que ses propres protagonistes. 4 personnages différents par épisode. (malheureusement, pas de création de personnage)Et après avoir choisi votre classe, parmi 6 disponibles, votre personnage selon vos performance en jeu recevra des xp pour débloquer des aptitudes de classe. Qui pourront être équipées une fois acheté. Le nombre de points dépend de la distance parcourue et du niveau de difficulté.Toujours selon le niveau de difficulté, les armes, trousses de soins et autres sont disposés aléatoirement sur la map.La plupart des armes ont 5 niveaux d'upgrade et sont assez diversifiés. (Les joueurs doivent à chaque chapitre atteindre 2 zones de la map ou ils participent à une défense de terrain en posant des pièges et diverses défenses obtenues en ouvrant des coffres laissés ar l'armée ou en faisant sauter diverses portes à l'aide d'explosifs et looter les coffres et autres se trouvant derrière.Chaque classe apporte bien évidement ses avantages, l'artificier qui pose des claymore incendiaires, le medic qui peut donner un boost de vie, l'assit qui peut avoir un second souffle quand tous les joueurs sont à terre et sauver la partie, etc...Comme dans L4D, WWZ comporte actuellement 4 zombies spéciaux assez similaires à ceux de L4D à une exception près. Le Screamer. (.)Ceux-ci sont bien évidement plus dangereux car ils peuvent renverser la situation en votre défaveur.Pour ce qui est du multijoueur, on retrouve du JcJ...Bon là, pour ceux qui attendaient le JcZ (mode qui faisait que L4D était un super jeu) n'est absolument pas présent. Ce qui est complètement aberrant.Pas vraiment du JcJ mais du JcJcZ... mais qu'est-ce que le JcJcZ ?? Il s'agit d'un joueur contre joueur contre zombies. Càd que les zombies font aussi leur apparitions par moments.Mais basiquement, le jeu reste du JcJ.On a droit à du VS classique, du capture de drapeau, du capture de ravitaillement (vous perdez le ravitaillement en mourant, le laissant à disposition de votre exécuteur ou tout autre joueur), chasse au vaccin etc...Je considère qu'il y a 2 genres de jeux multi. Ceux qui sont fait pour le JcE et ceux pour le JcJ.WWZ est clairement plus adapté au JcE mais bizarrement ne propose que du JcJ. Ce qui est dommage car dans cette catégorie, un Halo Guardians s'en tire largement mieux.Les 5 modes multijoueurs du jeu n'apportent rien de vraiment nouveau et sont finalement moins fun que chez la concurrence qui propose ces mêmes modes.WWZ ne propose actuellement pas de JcE à savoir un mode Horde par exemple. (RÉALISATION :Le jeu est graphiquement assez beau. Les décors sont dans l'ensemble assez réussi ainsi que la mod des personnages.Le plus impressionnant dans le jeu étant le nombre de zombies qui s'élance à vos trousses.Les voir débarquer en masser est toujours aussi jouissif partie après partie et encore plus dans les niveaux de difficulté supérieure.Techniquement, je n'ai rien à reprocher au jeu. Le framerate est relativement constant même pendant l'assaut de la horde et la visée est précise.Je regrette par contre un contenu assez pauvre à la date d'aujourd'hui. Le jeu ne coute que 30€ mais il faut savoir que vous allez faire et refaire les niveaux en boucle afin de pouvoir gagner de quoi débloquer les bonus de classe et upgrade des armes.Le jeu ne comporte actuellement que 11 niveaux () et ceux-ci sont finalement assez courts et surtout, ils ne proposent pas de route alternative. Vous devrez refaire les mêmes tracés encore et encore. Même si les zombies, eux, ont des respawn aléatoires, on fini au bout de 70parties gagnantes (mon nombre actuel) par trouver le jeu répétitif.Faute bien évidement à un manque de chapitres mais surtout un mode Horde ou la possibilité d'incarner les zombies spéciaux en mode JcZ à la L4D.En résumé,Le jeu est bien évidement assez fun, pour peu qu'on joue entre amis.Vite lassant seul ou avec des joueurs anonymes, le jeu propose actuellement un contenu trop famélique.A voir avec les DLC futures (pour le moment gratuits). Il est évident que le 3ème chapitre de Tokyo et le mode Horde vont apportés un plus pour les nouveaux joueurs mais pour ceux qui sont dessus depuis le lancement, ce ne sera probablement pas suffisant pour les faire rester.Personnellement, je n'arrive toujours pas encore à comprendre pourquoi le mode Horde n'est pas un des mode multi de base (vu le jeu... ils auraient du y penser directement) et pourquoi il n'y a pas le mode JcZ de L4D dont le gameplay s'inspire.Voilà, il s'agit bien sur de mon ressentit du jeu à l'heure actuelle. Le jeu va s’étoffer au fur et à mesure des DLC.+ Bourrin à souhait+ La coop+ La horde+ Le côté aléatoire- Contenu maigre- Multijoueur qui n'apporte rien de neuf- Répétitif par manque de contenu- Pas de JcZ/10Je parle souvent de Left 4 Dead, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu sur pc ou xbox 360, car le gameplay est identique.Dans L4D, on joue un groupe de 4 personnes devant échapper à des hordes de zombies normaux et spéciaux qui ont des respawn aléatoires.A la différence que L4D est un FPS et propose un mode ou 4 joueurs incarnent les humains et 4 autres joueurs incarnent les infectés spéciaux pour empêcher les humains d'atteindre la fin du niveau.