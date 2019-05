Bonjour à tous. Trails Of Cold Steel 3 redonne enfin de ses nouvelles, avec un nouveau trailer qui présente les personnages. Pour ce qui est de la date de sortie, elle est toujours fixé sans plus de précision à l'automne 2019.

Pour ceux qui ne savent pas le petit bijou de Falcom sera traduit pour la première fois en Français. Il sera une exclu PS4.







NIS propose également un concours pour gagner des goodies du jeu, et de voter pour votre couverture réversible préféré :



https://gleam.io/q0xsN/the-legend-of-heroes-trails-of-cold-steel-iii-reverse-cover-contest