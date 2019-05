News Cinema

Ghost Rider s’intéressera à l’anti-héros Robbie Reyes, qui est consumé par le feu de l’enfer et surnaturellement lié à un démon. Reyes vit à la frontière entre le Texas et le Mexique et lorsqu’il libère le Rider, Robbie venge les innocents qu’il rencontre, mais lutte pour contrôler le pouvoir qu’il détient.

Helstrom – connu dans les comics comme le rejeton de Satan – racontera l’histoire de Daimon et Ana Helstrom, le fils et la fille d’un mystérieux et puissant tueur en série. Le frère et la soeur ont une dynamique complexe, alors qu’ils traquent les pires terreurs de l’humanité – chacun avec son attitude et ses compétences.

La plateforme Hulu (Détenu à 66% par The Walt Disney Company), vient d’annoncer la commande de deux nouvelles séries Marvel : Ghost Rider et Helstrom !Autres informations, Disney chercherait aujourd'hui à acheter à Comcast les dernières parts (33%) à l'acquisition totale de Hulu, qui viendrait épauler Disney+. La stratégie de Disney serait donc de proposer 2 plateformes de streaming, une plus familial, l'autre plus "adulte". En espérant peut-être d'ici 2012, un retour des séries Disney/Netflix chez Hulu.