Bonjour tout le monde,Disponible sur les serveurs et chez mon confrère de la team TFE depuis quelques jours, je profite du week-end pour me mettre à jour également en proposant le 6ème tome de. Il s'agit du dernier volume de l'arc "en La Liga", soit un total de 58 chapitres. L'aventure ne s'arrête cependant pas ici. Depuis 2013, c'est à dire pas longtemps après la fin de CT - en La Liga, l'auteur s'est lancé dans un nouvel arc, lui aussi non licencié en France, du nom de Rising Sun. Toujours en cours au Japon, celui-ci se compose à l'heure où j'écris ces lignes de 91 chapitres. Nous allons évidemment vous le proposer intégralement en français et essayer de rattraper enfin le Japon, même si je dois vous avouer qu'il faudra être patients. Le travail de traduction a énormément avancé et de nombreux chapitres sont déjà traduis. Il ne manque plus qu'à les cleaner, les éditer et les checker avant de les sortir ce qui demande quand même pas mal de temps. En attendant, je vous laisse profiter de ces derniers chapitres avant de pouvoir retrouver l'équipe nationale japonaise lors des jeux olympiques de Madrid dans