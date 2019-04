Hello

Je cherche un jeu pas trop cher à commencer.

Je viens de passer du temps dur the division que j'ai finalement beaucoup apprécié. Et comme j'aime aussi les fps je me demande si le trip destiny ne pourrait pas me plaire.

Vous me conseillez destiny 2? Puis je débuter par ce jeu ? On peut encore y rencontrer des débutants ? L'expérience en solo vaut le coup ? C'est bien un fps en 30 fps (je joue sur one X). Et surtout : qu'elle édition faut il acheter ?

Merci !