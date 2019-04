Actualité

Salut à tous !Aux modos, si ce genre de pratique est interdite sur le site, merci de supprimer illico cet article, sinon, vous pouvez continuerJe viens vous donner un petit aperçu du second livre que j'édite sur la photographie dans les jeux Forza. Le premier n'a pas été un grand succès car trop cher, à partir de 30€ (vous pouvez le retrouver ici : http://www.blurb.fr/b/9325033-forzart )Pour le second, j'ai été un peu plus flexible et j'ai choisi un format plus traditionnel et une qualité de papier moins onéreuse. Le livre fait 40 pages et regroupe 50 photographies prises et retouchées par mes soins.Les prix sont les suivants :- 9,99€ pour la version de base, c'est à dire couverture souple.- 14,99€ pour la version couverture rigide.- 17,99€ pour la version couverture rigide en tissu + jaquette de protection.Pour tout vous dire, je fais plutôt ça par passion, mes gains sur chaque exemplaire tourne autour des 4 ou 5€, pas de quoi me rendre riche mais voilà, c'était un kiff personnel, et je me dis, pourquoi pas en faire profiter d'autres passionnésChaque livre est imprimé à la commande.http://www.blurb.fr/b/9388729-forzart-session2