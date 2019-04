Il n'y a pas beaucoup d'infos sur, mais malgré cela, la réalité nous rappelle que nos héros ne sont pas invincibles.Vous le connaissiez sous le nom de. Que vous ayez été plutôtet sous ses ordres, ou plutôten tant que son adversaire.Aujourd'hui nous perdons donc un de nos généraux. Une page Gofundme avait été ouverte afin d'aider la famille à payer les soins de ce dernier.C'est malheureusement sur cette dernière que nous avons appris, il y a 18 heures maintenant, le décès deIl avait été diagnostiqué il y a seulement 8 mois d'uneet nécessitait des soins particuliers.Tristement, la maladie a encore gagné.Il est parti en paix auprès de sa famille et des ses amis.

Like

Who likes this ?

posted the 04/02/2019 at 08:43 PM by genraltow