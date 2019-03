nippon ichi software (NIS America chez nous) viens d'annoncer sur son site Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk sur PS Vita et PS4. Le jeu sortira au Japon le 25 juillet 2019 au Japon, avec éditions collector sur les 2 supports.C'est la suite suite spirituel de l'excellent dungeon RPG Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (Sorti chez nous sur PS4 et Switch avec des sous titres en Français), Au commandes nous aurons donc Tatsyua Izumi au scénario, Takehito Harada comme character designer, et Tenpei Sato comme compositeur. Cependant pas de suite direct du premier jeu. Les personnages seront nouveaux. Les informations prochaines arriverons bientôt.Pour le moment pas de version SWITCH n'est annoncé. Peut être pour la sortie occidental. Affaire à suivre...