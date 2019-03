Alors que la nouvelle génération approche, Microsoft semble avoir envie de donner un ultime élan à sa Xbox One avec une version qui misera tout sur le dématérialisé.



Malgré le fait que le constructeur américain se prépare à sortir deux machines next-gen en 2020, la Xbox One S a encore de beaux jours devant elle.





Une sortie début mai et un look presque inchangé



Cette Xbox One S sans lecteur Blu-ray se balade sur la toile depuis déjà plusieurs semaines. Portant le nom de code « Maverick », cette énième déclinaison de la console phare de Microsoft était attendue pour le premier semestre 2019. Les rumeurs semblent avoir vu juste puisque Windows Central confirme, via des documents inédits, qu'elle arrivera dans le commerce dès le 7 mai prochain.



En plus de la date de sortie, le site américain s'est également procuré des visuels (voir en haut de l'article) de cette Xbox One S entièrement orientée vers le dématérialisé. Le design n'est pas bien différent du modèle standard, puisque la machine est toujours blanche avec le logo noir « Xbox » servant à l'allumer. Le seul véritable signe distinctif vient bien évidemment de l'absence de la fente sensée avaler les disques.





Plusieurs jeux offerts avec cette Xbox One peu coûteuse



D'après le packaging de la console, cette dernière sera équipée d'un disque dur 1 To et trois jeux seront offerts en téléchargement : Sea of Thieves, Minecraft et Forza Horizon 3. Même si aucun prix n'a été précisé pour le moment, Windows Central confirme qu'il s'agira de la Xbox One la moins chère du marché.



Hummingbird



En attendant une annonce officielle de la part de Microsoft, il est important de préciser qu'il s'agit de rumeurs et qu'il est nécessaire de prendre des pincettes. Ce qui est certain, c'est que l'industrie du jeu vidéo est totalement entrée dans l'ère du dématérialisé, même si Xbox ne compte pas abandonner le format physique avec ses futures consoles « Lockhart » et « Anaconda »