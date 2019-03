Bien qu'il est pris un sacré coup de vieux, Turok revient parmi nous après un passage sur PC et Xbox One.N'ayant pas forcément eu besoin du génie d'un John Hammond mais plutôt de celui des développeurs de chez Night Dive Studios pour ressusciter ce titre ayant un peu plus de 20 ans, il est de suite accessible via l'eShop de la Nintendo Switch. Par contre, et parce que 20 ans ça se dit, jouabilité rigide et brouillard, typique de la N64, seront bien entendu de la partie.Le prix ? 17,59€, ah ouais, ça fait cher la nostalgie. Il y a parfois des choses qu'il vaut mieux laisser enterrer, histoire de rêver encore un peu et de raconter au coin du feu comme la traque de dinosaures était passionnante à nos enfants, ou petits enfants...