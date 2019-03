Salut à tous,Bon bah l'idée de mon titre m'est juste venue après avoir revue ce trailer sur You Tube.Il s'agit juste de la MaJ online qui permet au Japon de jouer en local et en ligne à des combats opposant les rosters des softs 3DS DBZ Extreme Butoden et One Piece Great Pirate Colosseum.Il suffirait juste d'annoncer un portage sur un meme support physique et en HD avec le moteur graphique de DBFighterZ et c'est le GG assuré...A noter qu'après Jump Force, un autre crossover Jump est dans les tuyaux pour sortir sur les téléphones portables Japs, je parle de Jump Ore Collection 2donc niveau timing ça pourrait etre le bon moment pour surfer sur la vibeUne sortie commune PS4, XBox One, Steam et Switch pourrait en réchauffer le coeur de plus d'un