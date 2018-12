You Tube

Salut à tous, Bleach ayant un peu le vent en poupe à travers ses représentants dans Jump Force, j'en profite pour faire cet article sans grande prétention pour partager une vidéo de l'artbook Bleach Jet qui consiste en 2 volumes disponible sur Amazon Japan. Perso il m'attire beaucoup pour ses très jolies illustrations sur papier de qualité mais le prix pique un peu beaucoup vu qu'il faudra débourser dans les 135 euros pour faire l'acquisition de la bete. Voici le lien pour ceux que cela pourrait intéresser : https://www.amazon.co.jp/BLEACH%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E9%9B%86-JET-%E6%84%9B%E8%94%B5%E7%89%88%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E4%B9%85%E4%BF%9D-%E5%B8%AF%E4%BA%BA/dp/4087925250 Et sur ce place à la vidéo:

posted the 12/19/2018 at 12:19 PM by spidergaylord