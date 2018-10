Après un long chemin de croix ponctué de fermetures, de revente de droits, de passage en free to play, d'exploitation en asie uniquement, de beta pour un retour a l'international finalement annulé, le Hack'n'Slash/RPG/rogue-like, jouable aussi bien en vue FPS que TPS, Hellgate: London s'apprête à faire son grand retour sur steam.Sorti à l'origine en 2007 et développé par Flagship Studios, composé principalement d'anciens de Blizzard ayant participé à la création de la série Diablo, et édité conjointement par Bandai Namco et EA, le jeu a par la suite connu un destin cruel, qu'il serait trop long de détailler ici, mais dispose tout de même d'une petite fanbase, bien que discrète.Finalement récupéré par l'éditeur coréen HanbitSoft, il a connu le ghetto de l'expatriation et a été exploité sur les marchés coréens puis japonais en tant que free to play.Malgré plusieurs tentatives de retour à l'international, dont une phase de beta qui finie par fermer sans suite, et un passage réussi sur greenlight il y a 4 ans, le jeu avait fini par disparaître des radars.Mais l'histoire ne pouvait s'arrêter là et c'est en prenant tout le monde par surprise que le jeu vient de réapparaître sur steam, avec uneet même une date de sortie, prévue pour le 15 novembre.On apprend cependant sur cette fiche que cette version concernerait uniquement le mode solo, et serait basée sur la version 2.0 duHellgate: Tokyo (version du jeu exploitée en free to play au Japon), sans pour autant pouvoir affirmer que les maps supplémentaires basées sur Seoul et Tokyo, rajoutée respectivement lors des lancements Coréens et Japonais seront présentes, ou si le jeu sera limité aux environnements de base.Pas de prix pour le moment mais la fiche mentionne du "premium support item" ce qui pourrait éventuellement signifier un modèle free to play.