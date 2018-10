Ce jour une chose incroyable s'est produite.



Des news de la sortie de Paprium sur megadrive.



Nous devons certainement être plusieurs à avoir reçu le fameux mail nous invitant à la soirée des 30 ans de la megadrive organisée par watermelon games.



Cette soirée aura lieu le 27 octobre sur Paris. Il sera possible de tester Paprium.



Mais la grande nouvelle est que Paprium nous sera enfin envoyé avant le 27 octobre (normalement) pour ceux ayant préco.



Un an sans aucunes infos au point que pas mal de monde commençait à craindre une possible arnaque. Rassuré ! Hâte de tester cette nouvelle cartouche megadrive qui paraît énorme !



