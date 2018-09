Annoncé à la surprise générale il y a quelques mois, Warframe s'est un peu plus dévoilé pendant le direct où une date de sortie a notamment été dévoilé. C'est donc le 20 novembre que ce MMORPG très tourné sur l'action et le farm sera disponible sur la console hybride.

posted the 09/14/2018 at 10:03 AM by sion