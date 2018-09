La nouvelle est parvenue par le biais du site Variety : une série Alan Wake est en développement, avec à sa tête comme Showrunner Peter Calloway, scénariste ayant bossé sur Under The Dome, ou plus récement Legion ou Cloak and Dagger.

La série comptera aussi Sam Lake comme producteur exécutif, l'auteur ayant une place de choix dans le dispositif créatif.

La série aura pour but d'élargir et d'exploiter l'univers d'Alan Wake et ses personnages aux premières informations et ne devraient pas être une adaptation scrupuleuse du premier jeu.



Aucune chaîne n'est encore rattachée au projet et aucune date de diffusion n'a été communiqué.