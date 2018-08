Après l'excellent guide Final Fantasy Ultimania , et de nombreux autres ouvrages de bonne qualité,c'est donc l'éditeur Mana Books qui va éditer la version française de l'excellent artbook consacré à la série Seiken Densetsu / Secret of Mana.Une valeur sûre quoi qu'il arrive !Sortie le 6 septembre !

Who likes this ?

posted the 08/13/2018 at 03:16 PM by nekopirate