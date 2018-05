La très bonne LG 55B7V a 1355 euros.



Une question récurrente sur ce site : quelle télé me conseillez vous?



et bien, si vous avez le budget, celle ci.



https://www.but.fr/produits/107586/Televiseur-4K-55-139-cm-LG-OLED55B7V.html



code CRAZY20 qui baisse le prix a 1455 Euros et 100e remboursés en différé avec LG jusqu'au 31 juillet.



C'est exactement la même dalle que le LG55C7V, dalle OLED donc 4K 55'. La seule différence avec le modèle précité étant le design et la finition.



https://www.dealabs.com/bons-plans/tv-55-lg-55b7v-oled-4k-via-odr-de-100eur-1211816



acheté ce matin pour ma part