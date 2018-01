Décidément les éditeurs tiers aiment tellement la Nintendo Switch que les éditions collectors continue d'être annoncées en cette année 2018. Aujourd'hui ce sont donc PQube et Inti Creates qui ont dévoilé l'existence d'une "Free Hugs Edition" pour la sortie de Gal*Gun 2, un shooter remplis de phéromones... Au sens propre du terme. Voici les éléments qui composent cette édition :Une copie physique de Gal*Gun 2Un ArtbookUne OST sur CDUne peluche à l'effigie de Mr. HappinessUn set de Pin'sUne pochette imprimée double-faceLe tout dans une boîte collectorPour l'instant uniquement disponible sur le site de Rice Digital, cette édition collector pour vous coûtera 79,99£ + 6£ de frais de port, de quoi rendre l'addition relativement salée lors de la conversion £ -> € ( environs 97,5€)

posted the 01/17/2018 at 10:30 PM by kinox31