Une édition Steelbook Battle-Hardened avec 7 cartes représentant les catégories de compétences commence à être en précommande sur certains sites (amazon.com et playerone.be).Ça devrait bientôt être disponible sur amazon.fr et Micromania du coup. A voir si ces derniers proposerons un steelbook alternatif ou rien du tout.Je la trouve plutôt pas mal même s'il faudra débourser environ 50 € pour un jeu que j'ai déjà retourné dans tous les sens ^^ mais bon il y a une traduction française et le cross-playEst-ce que ça suffira à vous faire passer à la caisse ?

posted the 01/11/2018 at 11:28 AM by sokan