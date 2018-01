Hello



je suis en train de preparer un disque dur neuf pour le PC portable d'un ami (son antiquité a besoin d'un coup de jeune donc je vais lui coller une instal' propre de windows sur un HDD hybride et je souhaiterai lui mettre quelques jeux)



j'utilise moi meme plusieurs emulateurs differents (FBA, Zsnes, NullDC, etc) mais mon pote est un peu nul en informatique et je voudrais trouver un émulateur qui charge automatiquement le bon "core" (/bios) en fonction du jeu.

(si je lui colle des jeux super NES et NES le pauvre aura du mal a comprendre quel "core" choisir si je lui colle retroarch par exemple...)



si quelqu'un a une petite piste (je cherche un émulateur qui chargera le core tout seul en fonction du jeu qu'il lancera -j'ai dejà les bios et les roms donc c'est pas trop un probleme de ce coté là)



merci si quelqu'un peut m'aider pour trouver ça.