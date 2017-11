Récemment j'ai relancé dh2 pour profiter de la maj X.

Je trouvais ça plus fin mais rien d'extraordinaire. Le jeu apparaissait bien dans mes jeux optimisés.

Et puis j'ai vu la vidéo de promotion de la version enhanced et je me suis dit que ce que je voyais chez moi n'était pas aussi beau.



Bizarre. J'ai désinstallé le jeu puis réinstallé. Et bien c'est le jour et la nuit. La finesse, les éclairages, les effets, tout est plus poussé.



Ma demo de forza 7 ne s'était pas actualisée non plus.



Donc méfiez vous il faut parfois réinstaller pour avoir le patch. A noter que j'ai la version physique du jeu