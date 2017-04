A l'occasion de la mise en vente sur GOG de Saints Row 4 et de Gat out of Hell, ainsi que de promotions sur l'ensemble de la franchise sur Steam, Deep Silver vous offre aujourd'hui le jeu Saints Row 2 gratuitement. Un épisode qui est le dernier avant que les développeurs se mettent à consommer trop de drogues et qui dispose également d'excellentes radiosPour en profiter c'est iciMerci à I8 pour l'info sur la version steam