Les raisons de la création de cet article sont diverses, en fait l’idée m’est venu de l’article de nicolasgourry "Il est passé où ce jeu Nintendo Switch ?" au sujet d’un jeu censé sortir sur Nintendo Switch (mais quelle évidence !) auquel on n’entend plus parler.Eh bien il y a un autre jeu beaucoup moins récent dans lequel j’attends désespérément des nouvelles de la part des développeurs. Ce jeu c’est Shaq Fu : A legend Reborn.Au Game wards 2015 (bon sang déjà plus d’une année), j’ai eu la surprise de voir une bande-année du jeu Shaq Fu : A legend reborn la suite du tristement célèbre Shaq Fu qui avait réussi sa campagne IndieGogo en récoltant plus de 450 000$. Bon au vu de la bande-annonce, le jeu n’a pas l’air terrible mais peut être qu’on aura droit à une bonne surprise qui sait. La bande-annonce:[video]https://youtu.be/apLitkjjXlo[/video]En fait j’aime bien suivre le développement de projet qui consiste de déterrer d’anciennes licences. L’intérêt c’est de voir si cette licence réussit son retour ou au contraire se casse lamentablement les dents (pour une licence de jeu de combat on ne peut pas mieux dire).La présence de cet article est également pour une autre raison : Il a y un bon moment de ça, j’avais réalisé un petit dossier sur les origines du jeu Shaq Fu original que beaucoup connaisse et déteste par la même occasion. J’ai retrouvé le fichier Word de ce dossier que je croyais avoir perdu. Je me suis dit que c’était l’occasion de vous le faire partager (avec le texte vu et revu).Shaq fu est un jeu de combat sortie en 1994 sur à peu près tous les supports de l’époque (Super Nintendo, Megadrive, Gameboy, Game Gear et enfin Amiga une année plus tard). Shaq fu c'est avant tout le pari fou d'un jeu de combat mettant en vedette une star de la NBA comme principale tête d'affiche (vous avez deviné que ce jeu prenait avant tout pour cible le marché américain). Ce jeu de combat est culte mais pas pour les bonnes raisons que l’on croit.Shaq fu est considéré comme l'un des pires jeux de tout les temps tout support confondu, on retrouve ce titre dans la plupart des top 10 établit par les joueurs. De mon coté ce titre ne mérite pas autant de haine même si le soft est incontestablement mauvais (jouer à la version Super Nintendo de Pit Fighter pour savoir ce que c’est qu’une vraie bouse vidéoludique qui mérite d’être gravé sur le mur des pires arnaques vidéoludiques de tous les temps).Je ne vais pas faire une review de ce jeu pour la simple et bonne raison que celui-ci a déjà fait l’objet d’une multitude de vidéos et d’articles se donnant à cœur joie de le démolir. Ce dossier a pour but de vous expliquer comment un studio comme Delphine Software spécialisé dans les jeux d'aventure on eu pour tâche de développer un jeu au style complètement différent de leur production et qu'il ne maîtrisait absolument pas.Notes : Certaines informations sont issues d’une interview de Paul Cuisset par le magazine IG (paix à son âme) au sujet du jeu Shaq Fu.Commençons par Delphine software international (Delphine software en abrégé) est une société française fondée en 1988 par Paul de Senneville (Le nom fait référence à sa maison de production "Delphine production" faisant elle-même référence au prénom de sa première fille).L'entreprise était dirigée par Senneville et Paul Cuisset un programmeur talentueux, ce dernier avait pour tâche de gérer la création et le développement des futurs titres de la société. Au départ les premiers jeux étaient exclusivement développés sur les ordinateurs de l'époque (Atari, Amiga ST). Au départ Delphine software produisait principalement des jeux d’aventure : Les voyageur du temps où le créateur du légendaire "Another World" a travaillé dessus en tant que graphiste et Croisière pour un cadavre pour citer les plus connus. La société Delphine Software est également créatrice de la célèbre série de jeu de moto "Moto Racer" (que je n’ai malheureusement pas connue à l’époque).Parlons-en d'Another World, Ce titre a été développé par une seule personne : Eric Chahi (un de ses amis a réalisé les bruitages et la musique du jeu). Ce jeu au style très particulier avait créé un tout nouveau genre : la narration de manière graphique c'est-à-dire racontée une histoire sans textes mais à base d'animation des personnages et de cinématiques. Le jeu fut un succès et inspira d'autres grands jeux comme le célèbre "Flashback". Delphine software s'est occupé de la conversion d’Another World sur console de salon et la plupart des ordinateurs. Another World est le premier jeu de la société à être publié sur console.Après le succès mérité d'Another world, l'entreprise enchaîne un nouveau titre qui fera sa renommée mondiale : Flashback. Le concepteur du soft Paul Cuisset s'est grandement inspiré de Prince of Persia et d'Another world en termes de gameplay et de narration tout en ajoutant des mécaniques propres au jeu (système de combat, univers et scénario). Développé et publié sur Amiga en 1992, le jeu sortira plus tard sur les autres machines. Enorme succès commercial, Flashback fait partie des jeux de nationalité française les plus souvent cités.Mais alors quel est le lien entre Flashback et Shaq fu? Eh bien sans le succès de Flashback, Shaq Fu n’aurait peut-être jamais vu le jour.À l'origine, l'équipe en charge de Flashback avait envoyé une demande à Electronics Art pour que celui-ci distribue le jeu aux Etats-Unis.Une enveloppe contenant une version finalisée de Flashback avait été envoyée à l'éditeur. La réponse ne s'est pas fait attendre, un colis comprenant l'enveloppe dans le même état qu'a l'envoie ainsi qu'un petit mot explicatif est arrivé dans les locaux de Delphine software. Les membres de l'éditeur américain avaient expliqué qu'ils avaient arrêté leur politique d'ouvrir les paquets envoyés par différents développeurs parce qu'ils avaient été accusés de plagiat sur certains projets. Electronics Art est passé à coté d'un gros titre sans le savoir, US Gold publiera le jeu à la place d'EA.Pourtant cette histoire avec Electronics Art et le succès de Flashback va permettre à la boîte française d'être au centre d'intérêt de l'éditeur. Après la sortie de Flashback, un producteur d'EA a contacté Delphine software. Celui-ci avait beaucoup apprécié Flashback et voulait que Delphine software travaille sur une licence et pas n'importe laquelle : le joueur de basket-ball Shaquille O'Neal (très populaire à l’époque et encore aujourd’hui).Pour Paul Cuisset et son équipe Shaquille O'Neal était un parfait inconnu. O'Neal est un basketteur talentueux de la NBA et une véritable star dans cette discipline et dans le pays de l’oncle Sam. Sa réputation lui a permis d’être considéré comme l'un des plus grands joueurs de Basket-ball de l'histoire, sa carrière a pris fin en 2011.La première particularité de ce projet est bien sûr l'inclusion d'une star du Basket-ball au premier plan. La seconde c'est qu'il fallait que se soit un jeu de combat un genre que Delphine software n'était vraiment pas à l'aise. L'éditeur promettait une énorme campagne marketing, une proposition difficile à refuser et c'est ainsi que Shaq Fu est né.Pour la réalisation du jeu une rencontre avec Shaquille O'Neal en personne a été organisé pour la réalisation des captures de mouvements. La Super Nintendo et la Megadrive étaient les plateformes imposées par l'éditeur. Le développement du jeu aura duré 1 ans. Chose assez étonnante : la version Amiga de Flashback est la première à avoir été commercialisée alors que la version Amiga de Shaq fu est la dernière à avoir été libérée.Vous connaissez la suite de l’histoire, le jeu est sorti, l’accueil n’as pas été des plus tendres bien que cela ne l’a pas empêché d’atteindre les 1 millions d’exemplaires vendus.ANECDOTES EN VRACLes cartouches des jeux Electronics Art de la Megadrive ont une forme différente de celles des cartouches standard (plus grosse que les autres cartouches). Pour la simple et bonne raison que EA ne possédait pas la licence du fabricant. Avant de sortir un jeu sur un support, les éditeurs doivent acquérir une licence auprès du fabricant de la machine et lui verser des royalties.Les techniciens d'EA reproduisent un kit de développement que son fondateur trip Hawkins avait emprunté, cette reproduction a permis à l'éditeur de créer des jeux Mega Drive avec leur Kit fait maison sans payer de licence à Sega. N'ayant pas le droit d'utiliser les cartouches de Sega, EA a produit son propre modèle de cartouches.Sega a failli attaquer EA en justice mais avec les succès des jeux EA sur la Megadrive/Genesis (Desert strike, Road Rash, Fifa, …), Sega a préféré réglé cette affaire à l’amiable.La version Super Nintendo de Shaq Fu ( en haut) propose un panel de 7 combattants alors que la version Megadrive ( en bas) en propose 12. La différence de puissance entre les deux machines n'est pas mise en cause, il s'agit d'un problème de mémoire. Le coût de mémoire supplémentaire était plus cher sur Super Nintendo que sur Megadrive. Autre exemple : La version Super Nintendo de Mickey Mania et de Toy Story ont été amputés d'un niveau à cause du prix de la mémoire supplémentaire plus élevé.Voilà c'est tout pour ce petit dossier, merci d'avoir lu jusqu'au bout