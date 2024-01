Alisa : le petit survival-horror façon 32-bits confirmé et daté sur toutes les consoles

Disponible sur Steam depuis 2021 et ayant d'ailleurs accueilli une large MAJ de contenu l'année suivante, le survival-horror old-school de type 32-bitsviendra se poser sur l'intégralité des consoles (PS5, PS4, XS, One, Switch) après avoir été félicité par son petit public sur PC.Pas d'indications tarifaires mais on devrait tourner dans les 15-20 balles, sachant que de nouveaux correctifs et optimisations seront appliqués pour cette expérience nous faisant incarner l'agent royal Alisa aux alentours de 1920 qui, sur les traces d'un voleur, va se retrouver plongé dans un bien étrange manoir.