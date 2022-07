FIFA 23 se dévoilera ce mercredi FIFA 23 se dévoilera ce mercredi

Décidément, les sources de Tom Henderson continuent de prouver leurs valeurs : après les informations concrètes sur le quatrième Skate en début de mois, Electronic Arts compte bien nous dévoiler son FIFA 23 dans quelques jours, plus précisément ce 20 juillet avec un premier trailer, et en attendant la confirmation que les têtes d'affiche seront Kylian Mbappé, aux cotés de Sam Kerr, première femme à apparaître sur la jaquette de la licence.



En attendant, on rappellera qu'avec la vérification de ces rumeurs, on peut désormais s'attendre à ce que la dernière semaine du mois soit celle de la présentation de Need for Speed, grand retour de la franchise après plusieurs années d'absence, de retour aux mains de Criterion avec en renfort les anciens d'Evolution.